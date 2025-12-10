Che cos' è il rage bait e come i social manipolano le nostre emozioni anche quando pensiamo di esserne immuni

Il «rage bait» è una strategia di manipolazione presente sui social media, studiata per suscitare reazioni emotive intense e dividere le opinioni. Questo articolo analizza come le piattaforme online sfruttino le nostre vulnerabilità, alimentando l’indignazione e il conflitto, anche quando crediamo di essere immuni, e svela le dinamiche psicologiche che si celano dietro queste tecniche.

Dietro ogni commento acceso sui social, ogni indignazione improvvisa online, c’è un’architettura psicologica pensata per catturare la nostra vulnerabilità emotiva. Il rage bait è un meccanismo studiato per trasformare la rabbia in attenzione e l’attenzione in profitto; diventando così carburante per un ecosistema che vive del conflitto che genera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Che cos'è il «rage bait» e come i social manipolano le nostre emozioni (anche quando pensiamo di esserne immuni)

