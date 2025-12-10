Che cosa vedere in tv stasera 10 dicembre 2025 la guida dei programmi in prima serata | da Pietro – Un uomo nel vento a Chi l' ha visto? a La notte nel cuore

Ecco la guida dei programmi tv in onda stasera, mercoledì 10 dicembre 2025. La serata propone un'ampia scelta tra fiction, film d’azione, approfondimenti giornalistici e intrattenimento leggero, con appuntamenti sui principali canali italiani. Scopri cosa vedere in prima serata e pianifica la tua serata televisiva con questa selezione di programmi e appuntamenti.

🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, 10 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da "Pietro – Un uomo nel vento" a "Chi l'ha visto?" a "La notte nel cuore"

