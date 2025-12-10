Charlene di Monaco i gemelli compiono 11 anni | la nuova foto Gabriella è già un’icona
Charlene di Monaco e il principe Alberto festeggiano gli 11 anni dei loro gemelli, Jacques e Gabriella. In occasione di questa ricorrenza, è stata condivisa una nuova foto della famiglia reale, che mostra l'affetto e la crescita dei figli. Un momento speciale di celebrazione per i principi di Monaco, ormai diventati giovani protagonisti della vita pubblica e privata.
Charlene di Monaco e suo marito Alberto festeggiano i figli Jacques e Gabriella che compiono 11 anni. Sono infatti nati l’11 dicembre 2014. E per celebrare una giornata così speciale hanno pubblicato sul profilo Instagram ufficiale un nuovo ritratto dei gemelli che è dolcissimo nel rivelare il loro profondo legame. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!. 🔗 Leggi su Dilei.it
