Champions | cade il Napoli vince la Juve
Il Napoli subisce una sconfitta in trasferta contro il Benfica, perdendo 2-0, mentre la Juventus conquista la seconda vittoria nel girone battendo il Pafos 2-0. Risultati che influenzano la classifica della fase a gironi della Champions League, evidenziando le sfide e le dinamiche delle squadre italiane in questa competizione.
22.58 Il Napoli cade a Lisbona in casa del Benfica (2-0), seconda vittoria della Juventus contro il Pafos (2-0).Partenopei a 7 punti, bianconeri a 9, dopo sei giornate della fase campionato. Al 'Da luz', la squadra di Conte si inchina a quella di Mourinho, che va in gol con Rios,pronto a sfruttare un rimpallo (20'),e con Barreiro,autore di un bel colpo di tacco (49'). Allo Stadium, la Juventus soffre nel primo tempo, ma trova il successo con una gran botta di McKennie (67') e con David in contropiede innescato da Yildiz (73'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
