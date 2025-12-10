Champions League | tutti i risultati di martedì 9

Nell'ultima giornata di Champions League, martedì 9 dicembre 2025, si sono disputate partite decisive. A Milano, il Liverpool ottiene una vittoria fondamentale grazie a un rigore di Szoboszlai all'88', che permette ai Reds di conquistare tre punti importanti nel gruppo. Ecco tutti i risultati della serata.

Milano, 9 dicembre 2025 - Il rigore realizzato da Szoboszlai porta tre punti fondamentali al Liverpool: all'88', l'ungherese realizza il penalty decisivo a San Siro. Mentre oltre al danno della sconfitta, per l' Inter c'è anche la beffa: nel primo tempo Chivu è costretto a due sostituzioni per gli infortuni muscolari di Calhanoglu e Acerbi. A pochi chilometri di distanza, può invece festeggiare l' Atalanta di Palladino, che davanti ai suoi tifosi batte 2-1 il Chelsea. La Dea parte sotto, subendo gol da Joao Pedro al 25', ma ribalta tutto nella ripresa. Decisive le reti di Scamacca e De Ketelaere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League: tutti i risultati di martedì 9

PSV-Saint-Gilloise (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Athletic Bilbao-Arsenal (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Un’altra partita coperta a San Mamès?

Benfica-Qarabagh (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza sofferenza?

Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook

? #Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE Vai su X

Tutti i risultati della serata di Champions: De Zerbi e Barcellona, rimonte col brivido - Sono in totale sette le partite che si sono svolte alle 21 in questo martedì di Champions League. Come scrive tuttomercatoweb.com