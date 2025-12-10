Champions League stanchezza fattore decisivo nel match di ieri? L’analisi dopo il KO col Liverpool

Nell'analisi del match di ieri, si evidenziano i segnali di stanchezza tra i nerazzurri, che hanno influito sul risultato contro il Liverpool. La ripresa ha mostrato limiti fisici e cambi strategici tardivi, culminando in un episodio decisivo. Un'analisi approfondita di un incontro che ha segnato un passo importante nella Champions League.

Inter News 24 Champions League, i nerazzurri pagano il calo fisico nella ripresa, i cambi tardivi e un episodio che decide la gara contro il Liverpool. Un altro elemento si aggiunge al dibattito che ha accompagnato la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool nella notte di Champions League: la stanchezza fisica. È questo uno dei fattori chiave evidenziati dal Corriere dello Sport nel commentare la prestazione opaca dei nerazzurri, soprattutto nella seconda parte della gara. Nel finale del primo tempo la squadra di Cristian Chivu, allenatore rumeno alla guida dell’Inter, era riuscita ad alzare il ritmo, mettendo in difficoltà la costruzione dei Reds. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League, stanchezza fattore decisivo nel match di ieri? L’analisi dopo il KO col Liverpool

