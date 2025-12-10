Champions League oggi Benfica-Napoli | probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa Benfica-Napoli, uno degli incontri chiave della Champions League. La sfida, al Da Luz, determina le possibilità di qualificazione delle due squadre. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Benfica-Napoli è già una gara fondamentale per il passaggio del turno della formazione di Antonio Conte: ecco tutti i modi per poter seguire il match del Da Luz. Benfica-Napoli segna il ritorno in campo in Champions League dei partenopei. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i campioni d’Italia affrontano i lusitani al’Estadio Da Luz (match visibile in . 🔗 Leggi su 2anews.it

Torna in campo oggi 10 dicembre in Champions League il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Juventus