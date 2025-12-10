Champions League oggi Benfica-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla

10 dic 2025

Il Napoli torna in campo in Champions League mercoledì 10 dicembre, affrontando il Benfica all’Estádio da Luz. La partita, valida per la sesta giornata della fase a gironi, vede i campioni d’Italia impegnati in una sfida cruciale. Di seguito, le probabili formazioni, orario e tutte le informazioni su come seguire l’incontro in tv e streaming.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i campioni d'Italia affrontano il Benfica al'Estadio Da Luz (match visibile in tv e streaming) per la sesta giornata della fase campionato. Gli azzurri, reduci dal successo in A contro la Juve, hanno collezionato 7 punti nelle prime 5 giornate e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

