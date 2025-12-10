Champions League oggi Benfica-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla
Il Napoli torna in campo in Champions League mercoledì 10 dicembre, affrontando il Benfica all’Estádio da Luz. La partita, valida per la sesta giornata della fase a gironi, vede i campioni d’Italia impegnati in una sfida cruciale. Di seguito, le probabili formazioni, orario e tutte le informazioni su come seguire l’incontro in tv e streaming.
