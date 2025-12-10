Champions League Inter-Liverpool 0-1 | decide rigore di Szoboszlai nel finale

L'Inter perde ancora in Champions League, questa volta contro il Liverpool a San Siro. La sfida della sesta giornata si conclude con un gol decisivo di Szoboszlai su rigore nel finale, lasciando i nerazzurri con poche speranze di qualificazione. Un risultato amaro per la squadra di Inzaghi, che cerca di risollevarsi in un girone complicato.

Un altro ko in Champions League per l’Inter. I nerazzurri cadono a San Siro contro il Liverpool nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato. A decidere la sfida, il rigore di Szoboszlai a due minuti dal termine, concesso per una trattenuta di Bastoni su Wirtz. Padroni di casa costretti a due cambi in 30? per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. La formazione di Chivu, sconfitta dall’Atletico Madrid nel precedente turno, resta a quota 12 nel girone (quinto posto momentaneo) e viene agganciata proprio dai Reds. Fischio finale pic.twitter.comdRBe1ZOwGE — Inter?? (@Inter) December 9, 2025 Inter-Liverpool 0-1, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

