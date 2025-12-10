Champions League Inter-Liverpool 0-1 | decide rigore di Szoboszlai nel finale
L'Inter perde ancora in Champions League, questa volta contro il Liverpool a San Siro. La sfida della sesta giornata si conclude con un gol decisivo di Szoboszlai su rigore nel finale, lasciando i nerazzurri con poche speranze di qualificazione. Un risultato amaro per la squadra di Inzaghi, che cerca di risollevarsi in un girone complicato.
Un altro ko in Champions League per l’Inter. I nerazzurri cadono a San Siro contro il Liverpool nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato. A decidere la sfida, il rigore di Szoboszlai a due minuti dal termine, concesso per una trattenuta di Bastoni su Wirtz. Padroni di casa costretti a due cambi in 30? per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. La formazione di Chivu, sconfitta dall’Atletico Madrid nel precedente turno, resta a quota 12 nel girone (quinto posto momentaneo) e viene agganciata proprio dai Reds. Fischio finale pic.twitter.comdRBe1ZOwGE — Inter?? (@Inter) December 9, 2025 Inter-Liverpool 0-1, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
PSV-Saint-Gilloise (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Athletic Bilbao-Arsenal (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Un’altra partita coperta a San Mamès?
Benfica-Qarabagh (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza sofferenza?
Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE Vai su X
Champions League, le pagelle di Inter-Liverpool 0-1: Lautaro spreca, Thuram assente, che ingenuità Bastoni - Liverpool, gara valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League ... msn.com scrive
San Raffaele, arrivano gli ispettori. Caos, fughe ed errori: “Situazione estremamente pericolosa” ilgiorno.it
Atalanta-Chelsea 2-1: Scamacca e De Ketelaere trascinano la Dea al terzo posto sport.quotidiano.net
Juventus-Pafos: marcatore, tiri in porta e ammoniti ilveggente.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
I vescovi vogliono migranti, come combatte Brigitte e Trump: quindi, oggi... ilgiornale.it