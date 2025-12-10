Champions League – Impresa Atalanta contro il Chelsea il Liverpool espugna San Siro

Nella quarta giornata di Champions League, l’Atalanta sorprende il Chelsea con una vittoria importante, mentre il Liverpool conquista un successo decisivo a San Siro contro l’Inter. Due incontri che hanno regalato emozioni e cambiamenti nelle classifiche, evidenziando l’imprevedibilità e il fascino della competizione continentale.

Brutta sconfitta nel finale dell’Inter contro il Liverpool in Champions League. L’Atalanta ribalta la sfida contro il Chelsea. Grande impresa dell’Atalanta che batte il Chelsea campione del mondo e ottiene tre punti fondamentali in chiave qualificazione, aumentando anche le chance di qualificazione diretta e portandosi al terzo posto in classifica. I Blues passano in vantaggio dopo pochi minuti con Joao Pedro mentre l’Atalanta ribalta con una grande ripresa grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, decisivo ancora una volta. Ma è una serata agrodolce possiamo dire per le italiane, una vittoria ed una sconfitta. 🔗 Leggi su Sportface.it

PSV-Saint-Gilloise (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Athletic Bilbao-Arsenal (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Un’altra partita coperta a San Mamès?

Benfica-Qarabagh (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza sofferenza?

Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook

? #Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE Vai su X

Champions League – PSG a caccia dell’impresa a Barcellona. Morata, primo marcatore a 5,50 su Sisal.it, punta il Borussia - Il PSG di Luis Enrique, che torna a casa nella “sua” Barcellona, dopo la sconfitta dell’andata al Parco dei Principi, prova a ribaltare il risultato e ... Da adnkronos.com