Champions League i risultati delle 18 | 45 | colpo del Copenaghen in trasferta Poker dell’Ajax al Qarabag Il resoconto delle partite

Le prime due sfide della giornata di Champions League si sono concluse con vittorie in trasferta, tra cui il sorprendente successo del Copenaghen e il poker dell’Ajax contro il Qarabag. Un pomeriggio intenso di gol e emozioni, che ha portato risultati ancora aperti in chiave qualificazione, senza modificare significativamente gli equilibri dei gruppi.

Champions League, i risultati delle prime due sfide: solo vittorie esterne. Successi che non cambiano molto in chiave qualificazione Un pomeriggio di Champions League ricco di gol e di emozioni. Il colpo del Copenaghen in casa del Villarreal fa sorridere il club danese e lo rilancia in chiave play-off. Nell’altra sfida poker dellAjax sul campo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

