Champions League c’è Brugges Arsenal | Gunners chiamati al riscatto dopo il ko in campionato contro l’Aston Villa contro una squadra in completa rivoluzione

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Arsenal affronta il Brugges in Champions League, cercando di risollevarsi dopo la sconfitta contro l’Aston Villa che ha interrotto la loro serie di imbattibilità. I Gunners sono chiamati a una pronta reazione in Europa, mentre il Brugges, guidato da Ivan Leko, si prepara a una sfida di grande importanza in un momento di profonda rivoluzione.

Champions League, c’è Brugges Arsenal: i Gunners cercano una risposta immediata in Europa contro la squadra di Ivan Leko, tornato per rilanciare i belga La sconfitta in extremis contro l’Aston Villa, che ha interrotto un’imbattibilità di tre mesi, ha lasciato il segno in casa Arsenal. Ora, nella trasferta di Champions contro il Brugge, la squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

champions league c8217232 brugges arsenal gunners chiamati al riscatto dopo il ko in campionato contro l8217aston villa contro una squadra in completa rivoluzione

© Calcionews24.com - Champions League, c’è Brugges Arsenal: Gunners chiamati al riscatto dopo il ko in campionato contro l’Aston Villa contro una squadra in completa rivoluzione

Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Slavia Praga-Bodo/Glimt (Champions League, 17-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gara vivace e gol da ambo le parti a Praga

Olympiakos-Pafos FC (Champions League, 17-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Champions League: neve a Bruges, l’Atalanta si allena a Bergamo - Foto e video - Cambio di programma per l’Atalanta alla vigilia dell’andata di playoff di Champions League in casa del Club Bruges. Da ecodibergamo.it