Champions League c’è Brugges Arsenal | Gunners chiamati al riscatto dopo il ko in campionato contro l’Aston Villa contro una squadra in completa rivoluzione
Il Arsenal affronta il Brugges in Champions League, cercando di risollevarsi dopo la sconfitta contro l’Aston Villa che ha interrotto la loro serie di imbattibilità. I Gunners sono chiamati a una pronta reazione in Europa, mentre il Brugges, guidato da Ivan Leko, si prepara a una sfida di grande importanza in un momento di profonda rivoluzione.
Champions League, c’è Brugges Arsenal: i Gunners cercano una risposta immediata in Europa contro la squadra di Ivan Leko, tornato per rilanciare i belga La sconfitta in extremis contro l’Aston Villa, che ha interrotto un’imbattibilità di tre mesi, ha lasciato il segno in casa Arsenal. Ora, nella trasferta di Champions contro il Brugge, la squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Slavia Praga-Bodo/Glimt (Champions League, 17-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gara vivace e gol da ambo le parti a Praga
Olympiakos-Pafos FC (Champions League, 17-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
È la notte di #Zhegrova: contro il Pafos in Champions League la prima da titolare per prendersi la #Juventus Vai su X
Classifica Champions League aggiornata: l'Inter superata dall'Atalanta Vai su Facebook
Champions League: neve a Bruges, l’Atalanta si allena a Bergamo - Foto e video - Cambio di programma per l’Atalanta alla vigilia dell’andata di playoff di Champions League in casa del Club Bruges. Da ecodibergamo.it
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it