Champions League calcio oggi in tv | orari partite 10 dicembre programma canali streaming

Scopri gli orari, i canali e le modalità di streaming delle partite di oggi, 10 dicembre, della Champions League 2025-2026. La sesta giornata della fase a gironi prosegue con incontri fondamentali per la qualificazione, offrendo emozioni e spettacolo agli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Dopo le partite di ieri, la Champions League 2025-2026 è pronta nuovamente a tornare in scena. Si prosegue con la sesta pesantissima giornata della “Fase Campionato” della massima competizione calcistica per club. In questo mercoledì 10 dicembre, saranno ancora 9 i match in agenda. Si partirà alle 18.45 con 2 gare, per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7 partite. Per le italiane, una partita in casa e una in trasferta: Juve all’Allianz Stadium per accogliere il Pafos, Napoli a Lisbona per duellare con il Benfica. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo mercoledì 10 valevoli per la prima parte della sesta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it