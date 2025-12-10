Champions League 2025 2026 | calendario risultati classifica

La Champions League 2025/2026 rappresenta la 71ª edizione della principale competizione europea, introdotta con un nuovo formato. In questo articolo troverai il calendario, risultati, classifica delle squadre, regole, date e orari del torneo, dalla fase a gironi alla finale, offrendo una panoramica completa di questa prestigiosa manifestazione.

Squadre, regole, date e orari del torneo: tutto sulla Champions League 20252026, dalla Fase campionato alla finale La Champions League 20252026 è la 71ª edizione della massima competizione europea dell’UEFA, la seconda con il nuovo formato. Dopo i turni preliminari, il torneo è iniziato con la 1ª giornata della Fase campionato, dal 16 al 18 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com