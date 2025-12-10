Champions | Inter-Liverpool 0-1

Lapresse.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter subisce una sconfitta in Champions League, perdendo 0-1 contro il Liverpool a San Siro nella sesta giornata della fase a gironi. La partita vede i nerazzurri affrontare una sfida difficile contro i Reds, che portano a casa i tre punti nel match disputato il 9 dicembre.

Torino, 9 dic. (LaPresse) – Un altro ko in Champions League per l’Inter. I nerazzurri cadono a San Siro contro il Liverpool nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato. A decidere la sfida, il rigore di Szoboszlai a due minuti dal termine, concesso per la trattenuta di Bastoni su Wirtz. Padroni di casa costretti a due cambi in 30? per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. La formazione di Chivu, sconfitta dall’Atletico Madrid nel precedente turno, resta a quota 12 nel girone e viene agganciata proprio dai Reds. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

champions inter liverpool 0 1

© Lapresse.it - Champions: Inter-Liverpool 0-1

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

champions inter liverpool 0Champions League, Inter-Liverpool 0-1: ingenuità Bastoni, Szoboszlai manda ko Chivu di rigore - Partita equilibrata decisa da un episodio a San Siro, con la trattenuta di Bastoni su Bradley punita col rigore segnato da Szoboszlai ... msn.com scrive