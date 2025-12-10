Champions | Inter-Liverpool 0-1
L'Inter subisce una sconfitta in Champions League, perdendo 0-1 contro il Liverpool a San Siro nella sesta giornata della fase a gironi. La partita vede i nerazzurri affrontare una sfida difficile contro i Reds, che portano a casa i tre punti nel match disputato il 9 dicembre.
Torino, 9 dic. (LaPresse) – Un altro ko in Champions League per l'Inter. I nerazzurri cadono a San Siro contro il Liverpool nell'incontro valido per la sesta giornata della fase campionato. A decidere la sfida, il rigore di Szoboszlai a due minuti dal termine, concesso per la trattenuta di Bastoni su Wirtz. Padroni di casa costretti a due cambi in 30? per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. La formazione di Chivu, sconfitta dall'Atletico Madrid nel precedente turno, resta a quota 12 nel girone e viene agganciata proprio dai Reds.
2 - L'Inter ha perso due gare di fila in UEFA Champions League per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022 – contro Real Madrid e proprio Liverpool in quel caso. Frenata. #InterLiverpool
