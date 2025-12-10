Champions il rigore di Szoboszlai condanna l' Inter | a San Siro passa il Liverpool 0-1
Nel match di San Siro, il Liverpool supera l'Inter grazie a un rigore di Szoboszlai, confermando la buona forma europea dei Reds. La squadra di Milano incassa la seconda sconfitta consecutiva in Champions e la sesta in totale quest’anno, complicando la corsa europea.
Milano, 9 dicembre 2025 - Seconda sconfitta in fila in Champions, sesta totale da inizio stagione a oggi. L'Inter proprio non ne vuole sapere di pareggiare. A San Siro, nella sesta giornata di Champions League, ha vinto il Liverpool con un rigore a tre dalla fine di Szoboszlai per una ingenua, e discutibile, trattenuta di Bastoni su Wirtz. E' stato il Var a richiamare l'arbitro all'on field review tra le proteste nerazzurre. Prima, una partita equilibrata tra due squadre con qualche difetto ma che erano riuscite a creare qualche occasione, pur senza dominare e comandare la sfida. Per i nerazzurri è una brutta sconfitta, non solo perché è la seconda consecutiva dopo Madrid, ma anche e soprattutto per il rischio concreto di uscire dai primi otto posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Hjulmand, che errore in Sporting Kairat Almaty! L’ex obiettivo del calciomercato Juve sbaglia il calcio di rigore nel match di Champions
Notte da favola in Champions, il 17enne kazako Sherkhan Kallmurza esordisce e para un rigore allo Sporting Lisbona
Risultati Champions League: il Real Madrid cala il tris con Mbappé, Samardzic pareggia su rigore per l’Atalanta
Massaro ricorda la Champions del 2003: "È stato qualcosa di straordinario. Fortuna che l'ultimo rigore è capitato a Sheva..." Vai su X
? Massaro ricorda la Champions 2003! L'ex attaccante celebra il rigore vincente di Shevchenko e la «fortuna» di avere una persona fredda sul dischetto. ? #Milan #Massaro #Ancelotti #ChampionsLeague #Shevchenko - facebook.com Vai su Facebook
Champions, il rigore di Szoboszlai condanna l'Inter: a San Siro passa il Liverpool 0-1 - Decide un discutibile rigore di Szoboszlai nel finale per trattenuta di Bastoni. Lo riporta sport.quotidiano.net
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... firenzepost.it
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta notizieaudaci.it