Champions il rigore di Szoboszlai condanna l' Inter | a San Siro passa il Liverpool 0-1

Nel match di San Siro, il Liverpool supera l'Inter grazie a un rigore di Szoboszlai, confermando la buona forma europea dei Reds. La squadra di Milano incassa la seconda sconfitta consecutiva in Champions e la sesta in totale quest’anno, complicando la corsa europea.

Milano, 9 dicembre 2025 - Seconda sconfitta in fila in Champions, sesta totale da inizio stagione a oggi. L'Inter proprio non ne vuole sapere di pareggiare. A San Siro, nella sesta giornata di Champions League, ha vinto il Liverpool con un rigore a tre dalla fine di Szoboszlai per una ingenua, e discutibile, trattenuta di Bastoni su Wirtz. E' stato il Var a richiamare l'arbitro all'on field review tra le proteste nerazzurre. Prima, una partita equilibrata tra due squadre con qualche difetto ma che erano riuscite a creare qualche occasione, pur senza dominare e comandare la sfida. Per i nerazzurri è una brutta sconfitta, non solo perché è la seconda consecutiva dopo Madrid, ma anche e soprattutto per il rischio concreto di uscire dai primi otto posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

