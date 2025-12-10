Champions | il Liverpool vince di rigore La rabbia dell' Inter

Il Liverpool conquista una vittoria di rigore contro l'Inter a San Siro, riaccendendo le polemiche dopo un episodio controverso. Dopo tre anni, i nerazzurri subiscono una sconfitta casalinga in Champions League, alimentando il dibattito sull'episodio che ha deciso l'incontro.

AGI - Dopo tre anni l' Inter perde in casa in Champions League, e lo fa con un episodio discusso: Szoboszlai firma il rigore dell'1-0, fortemente criticato dai nerazzurri per una trattenuta (di Bastoni) che sembra lieve, e fa risorgere il Liverpool a San Siro. I Reds, privi di Salah e Gakpo, si schierano in modo meno offensivo: non convocato Chiesa e Wirtz parte dalla panchina, mentre Szoboszlai ed Ekitike si allargano dietro Isak. L'Inter ritrova invece Akanji dopo l'influenza e Mkhitaryan, alla prima da titolare dopo l'infortunio, ma soffre il pressing avversario in avvio. Infortuni e polemiche nel primo tempo. 🔗 Leggi su Agi.it