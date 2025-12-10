Champions BenficaNapoli in diretta streaming Prime Video | la notte che può cambiare la stagione

Napoli e Benfica si affrontano in una sfida decisiva di Champions League al Da Luz, trasmessa in streaming su Prime Video. I partenopei, guidati da Conte, puntano alla vittoria per assicurarsi i playoff, mentre i portoghesi, in crisi, cercano di evitare l’eliminazione in una partita carica di tensione e aspettative.

Al Da Luz va in scena una sfida cruciale di Champions League Napoli in piena ascesa, trasformato dalle scelte coraggiose di Conte, Benfica in crisi profonda che Mourinho descrive come inferiore Gli azzurri cercano la vittoria che spalancherebbe i play-off, mentre i portoghesi sono sospesi sull'orlo dell'eliminazione, tra limiti strutturali e la pressione di un pubblico che chiede.

