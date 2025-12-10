Champions | bene Atalanta tonfo Inter

Servizitelevideo.rai.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta ottiene una vittoria importante in Champions League, superando il Chelsea 2-1 a Bergamo. La rimonta dei nerazzurri permette loro di consolidare la posizione nella fase a gironi, mentre l'Inter incassa una sconfitta pesante. La giornata si rivela significativa per le sorti delle italiane nella competizione continentale.

23.01 Rimonta vincente dell'Atalanta, che supera 2-1 il Chelsea a Bergamo e si insedia nei quartieri alti della fase campionato. Inglesi avanti col tocco di Joao Pedro su assist di James (25'). Incornata di Scamacca (55') su cross di De Ketelaere per il pari. Decide un diagonale del belga all'83'. Tonfo, invece, per l'Inter. A San Siro il Liverpool passa 0-1 col rigore di Szoboszlai (ingenua trattenuta di Bastoni su Wirtz) all'88'. Di Lautaro, a fine primo tempo, la migliore occasione per i meneghini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Juve Borussia Dortmund, quella statistica potrebbe portare bene in vista dell’esordio in Champions League: i tedeschi non hanno mai… Il dato

Cambiaso a Sky: «Fisicamente sto bene ma è stato brutto vedere le partite da fuori. Champions? Siamo pronti a dare il massimo»

LIVE Ajax-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: fondamentale partire bene

Champions, Atalanta in casa contro il Bruges. Juric: “Vogliamo vincerla” - 45 alla New Balance Arena di Bergamo riceve il Bruges nella seconda giornata di Champions. Lo riporta ilgiorno.it