Champions | Atalanta in rimonta batte il Chelsea 2-1 Inter sconfitta in casa su rigore dal Liverpool 0-1

L'Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, rimontando e battendo il Chelsea 2-1. Nel frattempo, l'Inter viene sconfitta in casa dal Liverpool su rigore, con il risultato di 0-1. Questi incontri segnano momenti cruciali nella fase a gironi della competizione europea.

BERGAMO – L’Atalanta ribalta il Chelsea e agguanta 3 punti fondamentali in ottica qualificazione al prossimo turno di Champions League. Scamacca e De Ketelaere lanciano la meritata rimonta nerazzurra nel secondo tempo e regalano a Palladino un successo che vale oro per la classifica della fase campionato. Con questa vittoria, i bergamaschi volano a 13 . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Atalanta in rimonta batte il Chelsea (2-1). Inter sconfitta in casa, su rigore, dal Liverpool (0-1)

