Champions | Atalanta-Chelsea 2-1

10 dic 2025

L'Atalanta conquista una vittoria fondamentale nella sesta giornata di Champions League, superando in rimonta il Chelsea per 2-1. La partita, disputata tra le mura di casa, ha visto i bergamaschi ottenere tre punti preziosi per la qualificazione, grazie a una prestazione di carattere e determinazione.

Torino, 9 dic. (LaPresse) – Successo in rimonta per l’Atalanta nella serata di Champions League. La formazione di Palladino ha superato in casa 2-1 il Chelsea di Maresca nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato della competizione, incassando tre punti preziosissimi in chiave qualificazione. Blues avanti al 25? con Joao Pedro. Nella ripresa il colpo di testa vincente di Scamacca (55?) e De Ketelaere (83?) ribaltano la situazione. L’Atalanta sale a 13 punti nel girone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

