Cgil | Legge di bilancio iniqua scendiamo in piazza a protestare
La CGIL annuncia una giornata di mobilitazione nazionale il 12 dicembre, con manifestazioni a Reggio e in altre città, per protestare contro la legge di Bilancio 2026, giudicata profondamente ingiusta. La protesta coinvolgerà lavoratori e cittadini, evidenziando le criticità e le disuguaglianze percepite nella nuova manovra finanziaria.
Venerdì (12 dicembre) la Cgil scenderà in piazza a Reggio e nel resto del Paese per l’intera giornata di lavoro, in protesta contro la legge di Bilancio 2026, definita "profondamente iniqua". La manifestazione provinciale prenderà il via alle 9 con concentramento in viale Montegrappa-angolo via Emilia San Pietro e si concluderà in piazza Gioberti, dove interverranno delegati e attivisti, per poi affidare le conclusioni a Cristian Sesena, segretario Cgil Reggio. La mobilitazione è indetta per chiedere l’aumento di salari e pensioni, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, contrasto alla precarietà, implementazione di vere politiche industriali e una riforma fiscale equa e progressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Cgil: sciopero «in difesa dell’ordine costituzionale». No del Garante: cosa dice la legge, cosa si rischia
Legge di Bilancio 2026, FLC CGIL: “Nessuna risorsa per gli stipendi nella scuola e nella ricerca. Il 25 ottobre si scende in piazza”
Legge di bilancio 2026, FLC CGIL: 'Zero fondi per gli stipendi scuola'
SCIOPERO GENERALE CGIL CONTRO UNA LEGGE DI BILANCIO INGIUSTA #12dicembre a #Modena il corteo partirà nei pressi del Policlinico https://www.cgilmodena.it/?p=104780 CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Collettiva - facebook.com Vai su Facebook
Legge di bilancio e sciopero del 12 dicembre promosso dalla CGIL. Ucraina: proseguono le trattative di pace. Discussione sul servizio militare volontario. Ne parliamo con #MaurizioLandini #AldoCazzullo @negrialbe @AugustoMinzolin @Paolo9961 #ReStar Vai su X
Cgil: "Legge di bilancio iniqua, scendiamo in piazza a protestare" - Venerdì (12 dicembre) la Cgil scenderà in piazza a Reggio e nel resto del Paese per l’intera giornata di lavoro, in protesta contro la legge di Bilancio 2026, definita "profondamente iniqua". Riporta msn.com
Martina Caloni nuovo assessore alle Politiche giovanili ilgiorno.it
Dalla Trojka alla guida dell’Eurogruppo: Pierrakakis e la rinascita greca ilfoglio.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Nautica, 4 denunce. Nei guai famiglia di imprenditori lanazione.it
Cercatori di tartufo, nasce la ’scuola’. Un’area di quattro ettari per imparare ilrestodelcarlino.it