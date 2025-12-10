Cgil | Legge di bilancio iniqua scendiamo in piazza a protestare

La CGIL annuncia una giornata di mobilitazione nazionale il 12 dicembre, con manifestazioni a Reggio e in altre città, per protestare contro la legge di Bilancio 2026, giudicata profondamente ingiusta. La protesta coinvolgerà lavoratori e cittadini, evidenziando le criticità e le disuguaglianze percepite nella nuova manovra finanziaria.

Venerdì (12 dicembre) la Cgil scenderà in piazza a Reggio e nel resto del Paese per l'intera giornata di lavoro, in protesta contro la legge di Bilancio 2026, definita "profondamente iniqua". La manifestazione provinciale prenderà il via alle 9 con concentramento in viale Montegrappa-angolo via Emilia San Pietro e si concluderà in piazza Gioberti, dove interverranno delegati e attivisti, per poi affidare le conclusioni a Cristian Sesena, segretario Cgil Reggio. La mobilitazione è indetta per chiedere l'aumento di salari e pensioni, il blocco dell'innalzamento dell'età pensionabile, contrasto alla precarietà, implementazione di vere politiche industriali e una riforma fiscale equa e progressiva.