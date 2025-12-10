Cesenatico accoglie il grande tennis | in arrivo Start Romagna Cup il primo torneo Atp Challenger 50

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adesso è ufficiale, a Cesenatico torna il grande tennis: dal 2 all'8 febbraio partirà infatti il primo trofeo "Città di Cesenatico", la "Start Romagna Cup", un challenger atp 50 che porterà sui campi del Circolo Tennis "A. Godio" di via Magellano tennisti di alto livello. Il torneo si svolgerà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

cesenatico accoglie grande tennisCesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 - Il torneo si svolgerà nella settimana dopo la conclusione degli Australian Open, prima tappa del Grande Slam, e segna di fatto il ritorno in Europa del circuito ... Scrive cesenatoday.it

cesenatico accoglie grande tennisIl grande tennis approda a Cesenatico - Dal 2 all’8 febbraio prossimi si terrà il primo trofeo “Città di Cesenatico”, la “Start Romagna cup”, un challenger Atp 50 che porterà sui campi del Circolo tenni ... corrierecesenate.it scrive