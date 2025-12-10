Cesena Fiera chiude il 2025 in crescita | fatturato sale a 11,4 milioni e Macfrut 2026 aumenta gli espositori

10 dic 2025

Cesena Fiera conclude il 2025 con risultati positivi, registrando un fatturato di 11,4 milioni di euro e un utile netto di 473 mila euro. La crescita si riflette anche nell'aumento degli espositori per Macfrut 2026, confermando il successo e l'espansione dell'ente fieristico nel panorama nazionale.

Bilancio con il segno “più” per Cesena Fiera che chiude il 2025 con un fatturato di 11,4 milioni di euro e un utile netto di gestione di 473 mila euro. I numeri sono stati presentati nel corso dell’Assemblea dei soci ospitata a Cesena Fiera che ha visto l’approvazione unanime del bilancio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

