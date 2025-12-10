Cesari sul rigore concesso in Inter Liverpool | Un pasticcio E la Uefa farà questa cosa
L’ex arbitro Graziano Cesari commenta il rigore assegnato al Liverpool durante la partita contro l’Inter, definendolo un “pasticcio”. Nel suo intervento, Cesari anticipa anche le possibili mosse della Uefa in seguito a questa decisione controversa, analizzando gli sviluppi e le implicazioni dell’episodio per il calcio europeo.
L'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato del calcio di rigore assegnato al Liverpool ieri sera, indicando anche cosa farà la Uefa dopo l'episodio. Il rigore assegnato al Liverpool per la leggera trattenuta del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni sul centrocampista tedesco Florian Wirtz continua a far discutere. L'ex arbitro e moviolista di Mediaset, Graziano Cesari, ha espresso il suo disaccordo, definendo la decisione "inesistente". L'episodio ha condizionato pesantemente la sconfitta dell' Inter. IL CALCIO DI RIGORE – « È il classico 'rigorino'. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all'UEFA.
Verona Juve, Cesari puntualizza: «Il rigore fischiato da Rapuano non è una cosa seria. Orban? Per me non ci sono dubbi su questo episodio»
Rigore Milan Fiorentina, Cesari interviene e critica l’uso del VAR in Serie A: le parole
Inter Fiorentina, Cesari durissimo su Sozza: «Rigore clamoroso negato ai nerazzurri, un’immagine inquietante»
Ultime 50 gare di Serie A tra Juve e Napoli Rigori Napoli: 9 (a Napoli 7) Rigori Juventus: 0 Ultimo rigore Juve contro il Napoli 8.3.1992: Baggio, arbitro Cesari Ultimo rigore (ininfluente) Juve a Napoli: 25.3.1990: De Agostini, arbitro Carlo Longhi Vai su Facebook
Inter, la sparata di Costacurta sul rigore al Liverpool scatena i tifosi sul web. Cesari fa chiarezza - Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all’UEFA. Secondo sport.virgilio.it
