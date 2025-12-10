Cesari sul rigore concesso in Inter Liverpool | Un pasticcio E la Uefa farà questa cosa 

L’ex arbitro Graziano Cesari commenta il rigore assegnato al Liverpool durante la partita contro l’Inter, definendolo un “pasticcio”. Nel suo intervento, Cesari anticipa anche le possibili mosse della Uefa in seguito a questa decisione controversa, analizzando gli sviluppi e le implicazioni dell’episodio per il calcio europeo.

Inter News 24 L’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato del calcio di rigore assegnato al Liverpool ieri sera, indicando anche cosa farà la Uefa dopo l’episodio. Il rigore assegnato al Liverpool per la leggera trattenuta del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni sul centrocampista tedesco Florian Wirtz continua a far discutere. L’ex arbitro e moviolista di Mediaset, Graziano Cesari, ha espresso il suo disaccordo, definendo la decisione “inesistente”. L’episodio ha condizionato pesantemente la sconfitta dell’ Inter. IL CALCIO DI RIGORE – « È il classico ‘rigorino’. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all’UEFA. 🔗 Leggi su Internews24.com