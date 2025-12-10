Cesare Pisoni | Fischnaller tornerà in gara a Cortina Abbiamo un 2010 che è un crack assoluto

Cesare Pisoni ha annunciato il ritorno in gara di Fischnaller a Cortina, evidenziando il talento di un giovane del 2010 considerato un vero talento. L'intervento di Pisoni è stato ospite nella nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali trasmessa su OA Sport.

Cesare Pisoni è intervenuto come ospite speciale nel corso della nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali trasmessa sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Il guru dello snowboard italiano ha tracciato un bilancio della trionfale trasferta asiatica che ha aperto la Coppa del Mondo delle specialità alpine, in cui sono arrivati nel complesso sei piazzamenti sul podio e tre vittorie su quattro gare disputate. Il direttore tecnico azzurro si è focalizzato inizialmente sulla concorrenza interna della squadra maschile anche in ottica Milano Cortina 2026: “ Noi abbiamo stabilito dei criteri, poi dopo ovviamente chi andrà più forte e chi sarà più in forma riuscirà a partecipare. 🔗 Leggi su Oasport.it