Certificazioni Fimi | cinque dischi di platino per Anna due per Giorgia

Questa settimana, le certificazioni Fimi e Gfk evidenziano il successo delle artiste femminili italiane. Anna, Giorgia e Annalisa conquistano riconoscimenti importanti, con dischi di platino e altri premi, sottolineando la loro rilevanza nel panorama musicale nazionale. Un momento di grande riconoscimento per le artiste che continuano a emergere e a consolidare la loro presenza nel settore.

Questa settimana a dominare le Certificazioni stilate da Fimi e Gfk sono le donne: le protagoniste del nostro panorama musicale come Anna, Giorgia ed Annalisa. Vera Baddie di Anna conquista cinque dischi di platino: pubblicato nel giugno 2024, è il primo lavoro in studio della rapper spezzina, dal quale sono stati estratti i singoli 30° (tra i tormentoni dell'estate), Tonight, Vieni Dalla Baddie, I Got It. L'album ha mantenuto la vetta della Classifica Fimi Top Album per nove settimane consecutive. Guè in Bikini, Artie 5ive ( I Love It ), Lazza ( BBE ), Sfera Ebbasta ( Chica Italiana ), sono alcuni tra gli ospiti presenti nella tracklist.

