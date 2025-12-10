Certificazioni Fimi | cinque dischi di platino per Anna due per Giorgia
Questa settimana, le certificazioni Fimi e Gfk evidenziano il successo delle artiste femminili italiane. Anna, Giorgia e Annalisa conquistano riconoscimenti importanti, con dischi di platino e altri premi, sottolineando la loro rilevanza nel panorama musicale nazionale. Un momento di grande riconoscimento per le artiste che continuano a emergere e a consolidare la loro presenza nel settore.
Questa settimana a dominare le Certificazioni stilate da Fimi e Gfk sono le donne: le protagoniste del nostro panorama musicale come Anna, Giorgia ed Annalisa. Vera Baddie di Anna conquista cinque dischi di platino: pubblicato nel giugno 2024, è il primo lavoro in studio della rapper spezzina, dal quale sono stati estratti i singoli 30° (tra i tormentoni dell’estate), Tonight, Vieni Dalla Baddie, I Got It. L’album ha mantenuto la vetta della Classifica Fimi Top Album per nove settimane consecutive. Guè in Bikini, Artie 5ive ( I Love It ), Lazza ( BBE ), Sfera Ebbasta ( Chica Italiana ), sono alcuni tra gli ospiti presenti nella tracklist. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Certificazioni FIMI 2025, settimana 49: riconoscimenti per Anna, Annalisa, Giorgia, Serena Brancale e Alessandra Amoroso Vai su X
Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #49 2025? Da segnalare il doppio platino de "La cura per me" di Giorgia #Certificazioni #CertificazioniFIMI #Giorgia #laCuraperme #Serenata #serenabrancale #alessandraamoroso - facebook.com Vai su Facebook
Certificazioni Fimi: cinque dischi di platino per Kid Yugi, due per Eminem - NIQ premiano con i dischi di platino esponenti del rap ... Secondo msn.com
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it