Certificato malattia tramite televisita | ecco cosa cambia

Dailynews24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova normativa introduce la possibilità di ottenere il certificato di malattia tramite televisita, semplificando le procedure sanitarie. Questa innovazione permette ai lavoratori di ricevere il documento senza doversi spostare o attendere visite domiciliari, segnando un passo avanti verso una burocrazia più digitale e accessibile nel sistema sanitario italiano.

È prevista una nuova importante svolta nella burocrazia sanitaria italiana. Il certificato di malattia si potrà ottenere da remoto, tramite una televisita, senza che il lavoratore malato si rechi fisicamente dal medico o richieda una visita domiciliare. È quanto previsto dal disegno di legge sulle semplificazioni, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che dovrebbe partire dal . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Ballando con le stelle Paolo Belli dopo l’eliminazione | Era un momento difficile Ballando è una terapia - Zazoom Social News

La Ue alza gli stipendi di nuovo Bonus anche per la von der Leyen - Zazoom Social News

certificato malattia tramite televisitaNovità per il certificato di malattia: arriva la televisita. Cosa cambia e da quando con la nuova legge - Anche le farmacie sono protagoniste di importanti novità: diventano presidi sanitari di prossimità, dal bancone al check- italiaoggi.it scrive

certificato malattia tramite televisitaCertificato di malattia a distanza, arriva la televisita: cosa cambia e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Certificato di malattia a distanza, arriva la televisita: cosa cambia e cosa sapere ... Lo riporta tg24.sky.it