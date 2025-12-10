Certificato malattia tramite televisita | ecco cosa cambia

Una nuova normativa introduce la possibilità di ottenere il certificato di malattia tramite televisita, semplificando le procedure sanitarie. Questa innovazione permette ai lavoratori di ricevere il documento senza doversi spostare o attendere visite domiciliari, segnando un passo avanti verso una burocrazia più digitale e accessibile nel sistema sanitario italiano.

È prevista una nuova importante svolta nella burocrazia sanitaria italiana. Il certificato di malattia si potrà ottenere da remoto, tramite una televisita, senza che il lavoratore malato si rechi fisicamente dal medico o richieda una visita domiciliare. È quanto previsto dal disegno di legge sulle semplificazioni, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che dovrebbe partire dal . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it