Certificato di malattia a distanza | come funziona?

Dal 18 dicembre partirà l'iter per definire le linee guida della Conferenza Stato-Regioni riguardanti il certificato di malattia a distanza. Questa novità mira a semplificare e digitalizzare le procedure di attestazione delle assenze per malattia, offrendo un approccio più rapido e efficiente sia per i lavoratori che per le aziende.

A partire dal 18 dicembre comincerà l’iter per ottenere le linee guida della Conferenza Stato-Regioni del ddl che comprende anche il certificato di malattia a distanza. Sarà possibile, infatti, assentarsi dal lavoro dal proprio medico di base attraverso una televisita da remoto che permette di snellire le pratiche. È parte del disegno di legge sulle semplificazioni, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Certificato di malattia a distanza: ecco da quando si potrà fare. A dare informazioni è stato anche il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificato di malattia a distanza: come funziona?

Fondi PINQuA il j' accuse di Milia e Maiolino sui quattro milioni sfumati - Zazoom Social News

Laceno d’oro 50 visioni di scoperta tra realtà e sogno - Zazoom Social News

Malattia e lavoro, svolta importante: il certificato medico arriverà a distanza. Ecco cosa cambia - Il certificato di malattia potrà essere ottenuto da remoto: ecco come funziona, cosa cambia per i lavoratori e quando partirà la novità. msn.com scrive

Andare in malattia diventa più facile, la visita medica si farà anche online - Il Decreto Semplificazioni introduce una grossa novità per il certificato di malattia. Da termometropolitico.it

Per il certificato di malattia si potrà fare la "televisita" Ecco come funziona, e tutte le novità --> https://www.teleone.it/2025/12/10/arriva-la-televisita-per-ottenere-il-certificato-di-malattia-tutte-le-novita/ Vai su Facebook

Certificato, visite per malattia e ricetta lunga: cosa cambia, la spiegazione dei medici Vai su X