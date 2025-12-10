Certificati di malattia telematico via alla televisita per le assenze lavorative
Da metà dicembre, i medici di famiglia potranno rilasciare certificati di malattia tramite televisita, eliminando l’obbligo di visita in presenza. Questa novità semplifica e velocizza il processo di certificazione, consentendo ai pazienti di ottenere i documenti necessari anche a distanza, grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali.
Da metà dicembre il medico di famiglia potrà rilasciare certificati di malattia anche attraverso la televisita, senza l’obbligo di una visita in presenza, sia essa in ambulatorio o a domicilio. La certificazione effettuata da remoto viene equiparata, a tutti gli effetti, a quella tradizionale. Lo spiega il nuovo decreto legge sulle semplificazioni, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I numeri record delle assenze. Una novità che giunge in un momento cruciale, mentre il sistema delle assenze per malattia mostra segnali di forte pressione. Secondo i dati Inps del primo semestre 2025, sono stati inviati 16,5 milioni di certificati di malattia, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
