Certificati di malattia da remoto e prescrizioni prolungate | cosa cambierà per pazienti e medici
Il disegno di legge sulle semplificazioni introduce importanti novità nel settore sanitario, tra cui la possibilità di rilasciare certificati di malattia “da remoto” e prescrizioni prolungate fino a 12 mesi per i pazienti cronici. Queste misure, ancora in fase di approvazione, potrebbero modificare significativamente il rapporto tra pazienti e medici, semplificando procedure e migliorando l’accesso alle cure.
Possibili novità per pazienti e medici. Nel disegno di legge sulle semplificazioni, approvato nei giorni scorsi ma non ancora in vigore, sono previsti certificati di malattia “da remoto” e prescrizioni valide anche per 12 mesi per i malati cronici. Sarà quindi possibile sostenere una televisita, a dispetto dell’obbligatorietà prevista fino ad ora di una visita in presenza nello studio medico o a domicilio. È importante sottolineare che per rendere operative queste due nuove misure – richieste espressamente dalla Fimmg, il sindacato dei medici – bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Fimmg precisa che per quanto riguarda le visite telematiche, si attende un accordo nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Certificato medico, visite per malattia e ricetta: ecco cosa cambia con la nuova legge e da quando - Certificati malattia "da remoto" e prescrizioni valide anche 12 mesi per i malati cronici : sono in arrivo importanti nell'ambulatorio del dottore ...
Televisita e ricette più lunghe: ecco cosa cambia con la nuova legge sulle semplificazioni - Dal 18 dicembre in vigore il provvedimento: certificati di malattia da remoto e prescrizioni per cronici fino a 12 mesi, ma serviranno passaggi attuativi ...
Dal 18 dicembre i certificati di malattia potranno essere rilasciati anche in televisita, equiparati a quelli ottenuti in presenza. Una semplificazione utile per lavoratori e medici, ma che non è ancora operativa: serve l'accordo Stato-Regioni per definire protocolli e
Certificati malattia anche a distanza: cosa cambia per i medici di base
