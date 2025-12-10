Certificati di malattia da remoto e prescrizioni prolungate | cosa cambierà per pazienti e medici

Il disegno di legge sulle semplificazioni introduce importanti novità nel settore sanitario, tra cui la possibilità di rilasciare certificati di malattia “da remoto” e prescrizioni prolungate fino a 12 mesi per i pazienti cronici. Queste misure, ancora in fase di approvazione, potrebbero modificare significativamente il rapporto tra pazienti e medici, semplificando procedure e migliorando l’accesso alle cure.

Possibili novità per pazienti e medici. Nel disegno di legge sulle semplificazioni, approvato nei giorni scorsi ma non ancora in vigore, sono previsti certificati di malattia “da remoto” e prescrizioni valide anche per 12 mesi per i malati cronici. Sarà quindi possibile sostenere una televisita, a dispetto dell’obbligatorietà prevista fino ad ora di una visita in presenza nello studio medico o a domicilio. È importante sottolineare che per rendere operative queste due nuove misure – richieste espressamente dalla Fimmg, il sindacato dei medici – bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Fimmg precisa che per quanto riguarda le visite telematiche, si attende un accordo nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Certificati di malattia “da remoto” e prescrizioni prolungate: cosa cambierà per pazienti e medici

