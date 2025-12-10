Cercatori di tartufo nasce la ’scuola’ Un’area di quattro ettari per imparare

Nasce una nuova scuola dedicata alla ricerca del tartufo, con un’area di quattro ettari nel comune di Codigoro. La zona, situata dietro l’ex-collegio Enaoli e nel Bosco Spada, sarà destinata a attività didattiche, sensibilizzazione ambientale e prove pratiche, coinvolgendo scuole e famiglie in un percorso di educazione e scoperta del patrimonio naturalistico locale.

Sarà un’area complessiva di 4 ettari che il comune di Codigoro metterà a disposizione dell’Associazione Nazionale Tartufai di Ferrara (Ant), una zona dietro l’ex-collegio Enaoli e la parte nord del Bosco Spada da trasformare in un’area didattica, di sensibilizzazione, destinata anche a scuole e famiglie, attività di educazione ambientale e prove pratiche di ricerca del tartufo. Il progetto che prevede una convenzione decennale è stato sottoscritto ieri mattina tra il Comune col sindaco Alice Zanardi, la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dalla funzionaria Maria Mezzatesta, la Pro Loco col vicepresidente Ottorino Zanellati e l’Ant col coordinatore Alberto Zanella, finalizzata all’attuazione di un percorso condiviso per la valorizzazione della cultura del tartufo e per la promozione del territorio, in chiave turistica ed ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

