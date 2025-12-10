Cercasi baby attore per il ruolo di Papa Roncalli l’annuncio specifica | Niente piercing e tattoo

Un casting per un giovane attore è aperto a Sotto il Monte Giovanni XXIII, per interpretare Papa Roncalli. L’annuncio specifica requisiti come assenza di piercing e tattoo, evidenziando l’importanza di rappresentare con precisione il ruolo storico di Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII.

Sotto il Monte Giovanni XXIII. Alla ricerca di un giovane attore che possa interpretare il ruolo di Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII. “Cercasi bambino fra i 7 e 9 anni, estroverso, socievole, con una parlata sicura e disinvolta”: è l’annuncio dela produzione Edufactory Aps, che ha dato il via al casting per trovare il volto del giovane Roncalli nello spettacolo di narrazione “Un bambino diventato Papa”. I provini si terranno il 5 gennaio alle 16 nel teatro Giovanni XXIII in viale Pacem in Terris. “Non sono necessarie precedenti esperienze di recitazione – spiega la produzione in una nota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

