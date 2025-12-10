Centro Lercaro | raddoppia a Bologna il sostegno ai disturbi della memoria

Il Centro Lercaro a Bologna amplia il suo supporto ai disturbi della memoria con l'apertura di una nuova struttura, rafforzando il progetto “Bologna Serena per gli anziani”. L'inaugurazione, avvenuta il 10 dicembre 2025, rappresenta un passo importante nell'offerta di servizi dedicati alla salute mentale degli anziani, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, privati e religiosi.

