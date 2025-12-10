Centro Lercaro | raddoppia a Bologna il sostegno ai disturbi della memoria
Il Centro Lercaro a Bologna amplia il suo supporto ai disturbi della memoria con l'apertura di una nuova struttura, rafforzando il progetto “Bologna Serena per gli anziani”. L'inaugurazione, avvenuta il 10 dicembre 2025, rappresenta un passo importante nell'offerta di servizi dedicati alla salute mentale degli anziani, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, privati e religiosi.
È stato inaugurato oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, il nuovo Centro di Incontro Lercaro, un tassello fondamentale nel progetto “Bologna Serena per gli anziani”, co-finanziato da Fondazione Carisbo e promosso da Comune, Chiesa di Bologna e l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Città di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Inaugurato il Centro di Incontro Lercaro - Oggi, mercoledì 10 dicembre, è stato inaugurato ufficialmente il Centro di Incontro Lercaro, realizzato nell’ambito del progetto “Bologna Serena per gli anziani” promosso da Comune, Fondazione Carisbo ... Come scrive sassuolo2000.it
