Celtic-Roma probabili formazioni | El Aynaoui a centrocampo Ferguson dal 1?

Sololaroma.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma affronta il Celtic nella sesta giornata dell'Europa League, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone. Tra le possibili novità nelle formazioni, El Aynaoui potrebbe essere schierato a centrocampo e Ferguson potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ecco le probabili scelte dei due club in vista della sfida.

Tempo di tornare a concentrarsi sull’ Europa League per la Roma, che domani se la vedrà con il Celtic nella sesta giornata della League Phase. Al Celtic Park i giallorossi avranno bisogno dei tre punti per continuare a tenere vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’ottavo posto dista infatti solamente un punto, ma sono ancora tante le squadre in lizza per raggiungerlo, ragione per cui una vittoria resta l’unico risultato disponibile per i giallorossi. Celtic-Roma, le probabili formazioni. Nel 3-4-2-1 di Gasperini spazio alla certezza Svilar tra i pali, con Mancini ancora come braccetto di destra ed Hermoso dalla parte opposta, supportati da Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

celtic roma probabili formazioni el aynaoui a centrocampo ferguson dal 1

© Sololaroma.it - Celtic-Roma, probabili formazioni: El Aynaoui a centrocampo, Ferguson dal 1?

Camerieri minorenni e in nero | maxi multa per un ristorante novarese - Zazoom Social News

Come funziona la truffa del pedaggio autostradale non pagato Attenti agli sms dei furbetti - Zazoom Social News

celtic roma probabili formazioniCeltic-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - Si torna in campo in Europa League per cercare di rialzare la testa dopo i ko con Napoli e Cagliari. ilromanista.eu scrive

celtic roma probabili formazioniLe probabili formazioni di Celtic-Roma (Europa League) - Le probabili formazioni di Celtic- Segnala msn.com