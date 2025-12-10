Celtic-Roma probabili formazioni | El Aynaoui a centrocampo Ferguson dal 1?
La Roma affronta il Celtic nella sesta giornata dell'Europa League, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone. Tra le possibili novità nelle formazioni, El Aynaoui potrebbe essere schierato a centrocampo e Ferguson potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ecco le probabili scelte dei due club in vista della sfida.
Tempo di tornare a concentrarsi sull’ Europa League per la Roma, che domani se la vedrà con il Celtic nella sesta giornata della League Phase. Al Celtic Park i giallorossi avranno bisogno dei tre punti per continuare a tenere vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’ottavo posto dista infatti solamente un punto, ma sono ancora tante le squadre in lizza per raggiungerlo, ragione per cui una vittoria resta l’unico risultato disponibile per i giallorossi. Celtic-Roma, le probabili formazioni. Nel 3-4-2-1 di Gasperini spazio alla certezza Svilar tra i pali, con Mancini ancora come braccetto di destra ed Hermoso dalla parte opposta, supportati da Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
