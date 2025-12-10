Celtic-Roma il pronostico marcatori | sorpresa Koné

Il match tra Celtic e Roma, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21:00, rappresenta una sfida cruciale della fase a gironi della UEFA Europa League. Con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti, l'attenzione si concentra sui possibili marcatori, con una sorpresa in vista: Koné potrebbe essere decisivo.

Domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo per il sesto turno della fase a campionato della Uefa Europa League. L’avversario di questa giornata sarà il Celtic che, almeno per il momento, si trova al 21esimo posto con ben 7 punti. Dunque, solamente due lunghezze di distanza dalla formazione capitolina che dovrà portare a casa i tre punti per provare a puntare ancora alle prime 8 posizioni. Non sarà di certo una trasferta semplice per la Roma. Le trasferte in un luoghi così freddi, infatti, non sono mai facili da digerire per le compagini italiane e l’esempio più eclatante è il Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Sololaroma.it