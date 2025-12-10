Celtic-Roma i convocati di Gasperini | torna a disposizione Angelino

Gasperini ha annunciato i convocati per la sfida tra Celtic e Roma, segnando il ritorno di Angelino tra i disponibili. Dopo le recenti battute d’arresto contro Napoli e Cagliari, i giallorossi cercano di rialzarsi in una partita cruciale valida per la competizione europea.

Le ultime due partite di campionato hanno rallentato la corsa della Roma, che dovrà riprendersi in fretta dalla doppia sconfitta con Napoli e Cagliari. Prima di tornare a focalizzarsi sulla Serie A, la formazione di Gasperini dovrà entrare in modalità Europa League, con alle porte la sfida della sesta giornata della League Phase. Dopo aver battuto 2-0 i Rangers ad inizio novembre, i giallorossi torneranno nuovamente a Glasgow per affrontare il Celtic, in un match di fondamentale importanza per la situazione di classifica. La Roma è infatti tornata in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma per continuare la propria rimonta dovrà tornare a casa dal Celtic Park con i tre punti, che darebbero un nuovo impulso al raggiungimento dell'ottavo posto.

