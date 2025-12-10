Celtic-Roma | giallorossi in Scozia per raggiungere le prime 8 posizioni formazioni e tv

Il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata di Europa League, si disputa a Glasgow il 10 dicembre 2025. Le due squadre cercano punti importanti per migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi alle prime otto posizioni, segnando un momento cruciale nella fase a gironi della competizione europea.

Glasgow (Scozia) 10 dicembre 2025 - Giornata numero 6 di Europa League, si intravedono le ultime curve della prima parte di stagione europea e adesso ogni punto è fondamentale per decidere la classifica finale. La Roma non è nel suo miglior momento di forma, sia come rendimento, sia soprattutto per i risultati. Tutto questo però deve essere cancellato, serve la memoria corta per rimettersi quanto prima in carreggiata. I giallorossi puntano infatti alle prime 8 posizioni della competizione, così da poter evitare lo spareggio per gli ottavi di finale, ma per farlo deve cominciare vincendo domani.