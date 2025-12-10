Celtic-Roma Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 11 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa Celtic-Roma, match valido per la fase a gironi di Europa League. La squadra giallorossa, reduce dalla trasferta contro i Rangers, affronta ora il Celtic in Scozia. Ecco le formazioni, quote e pronostici per una sfida importante nel cammino europeo dei capitolini.

La Roma va di nuovo in trasferta in Scozia e, dopo i Rangers, si trova ad affrontare il Celtic nel girone unico di Europa League. I giallorossi sono risaliti in classifica grazie alle ultime due vittorie nel torneo, compresa quella di un paio di giovedì fa in casa contro i danesi del Midtjylland, ma devono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

