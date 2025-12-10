Celtic-Roma Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il 11 dicembre 2025 alle ore 21:00 si gioca Celtic-Roma, match valido per la fase a gironi dell'Europa League. La formazione giallorossa, dopo aver affrontato i Rangers in trasferta, si prepara a sfidare il Celtic in Scozia. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa importante sfida europea.
La Roma va di nuovo in trasferta in Scozia e, dopo i Rangers, si trova ad affrontare il Celtic nel girone unico di Europa League. I giallorossi sono risaliti in classifica grazie alle ultime due vittorie nel torneo, compresa quella di un paio di giovedì fa in casa contro i danesi del Midtjylland, ma devono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Celtic-Roma, Gasperini: "Ricominciamo dopo i ko. Dybala può giocare 90 minuti" - Nella lista dei convocati di Gasperini per la trasferta della Roma a Glasgow in vista del Celtic ci sono due buone notizie: intanto il rientro di Wesely (che aveva saltato Cagliari nell'ultima di ... Lo riporta sport.sky.it
Celtic-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League - Gasperini schiera Dybala dal 1' nel match di Europa League contro il Celtic; alle sue spalle Soulé e Pellegrini. Si legge su sport.sky.it
Europa League, le probabili formazioni di Celtic-Roma #SkySport #UEL #CelticRoma #SkyUEL #Roma Vai su X
Domani in Europa League Celtic-Roma per cercare di rialzare la testa dopo i KO con Napoli e Cagliari. Tornano Dybala, Pisilli, Wesley e... #TeleradiocronistaSportivoENON - facebook.com Vai su Facebook