Celta Vigo-Bologna Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Celta Vigo e Bologna, in programma il 12 novembre 2025 alle 21:00, rappresenta una delle sfide più equilibrate del sesto turno del girone di UEFA Europa League. Una partita che promette emozioni e incertezza, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato importante nella fase a gironi.
Quella tra Celta Vigo e Bologna è sulla carta una delle sfide più equilibrate nel panorama del sesto turno del girone di UEFA Europa League. Al de Balaidos va in scena infatti un match interessantissimo tra due squadre che attaccano le zone alte della classifica per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Gli emiliani hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
