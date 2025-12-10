C’è una canzone di Natale che i cani detestano per un motivo specifico c’entra il Whamageddon
Ogni dicembre, le playlist natalizie riempiono case e negozi, ma come vivono i cani queste musiche festive? Esiste una canzone di Natale che i cani detestano particolarmente, collegata a un fenomeno chiamato Whamageddon. Scopriamo insieme il motivo per cui alcune melodie di festa possono creare disagio ai nostri amici a quattro zampe.
Le playlist natalizie invadono case e negozi ogni dicembre, ma avete mai pensato a come le vivono i vostri cani? Mentre voi vi godete i classici delle feste, il vostro amico peloso potrebbe essere decisamente stressato. Ed esiste un brano che risulta particolarmente insopportabile per loro: Last Christmas dei Wham!, proprio quella che per tradizione dovete evitare durante il Whamaggedon. Gli esperti musicali di Fanatix hanno analizzato 90 canzoni natalizie per capire quali creano maggiore ansia nei cani. Il verdetto? Last Christmas domina la classifica dei brani più stressanti con i suoi 206 battiti al minuto.
“La nostra canzone”, le citazioni nascoste del video della canzone di Natale di Radio DEEJAY - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari si è divertito a riscrivere il testo di Bohémien, che la band bergamasca ha pubblicato nel ... Segnala deejay.it
Fuori oggi la nuova canzone del cantautore terracinese Alfiero "Lettera di Natale". Questa canzone è una vera e propria lettera di Natale, dove ci sono desideri esistenziali e globali, indirizzata all’umanità intera. Una lettera che fa riflettere e che cerca di portarti Vai su Facebook
La mia nuova canzone “Notte di Natale” è uscita, da ora la potete ascoltare ovunque sugarmusic.lnk.to/NottediNatale Vai su X
