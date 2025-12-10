C’è una canzone di Natale che i cani detestano per un motivo specifico c’entra il Whamageddon

Ogni dicembre, le playlist natalizie riempiono case e negozi, ma come vivono i cani queste musiche festive? Esiste una canzone di Natale che i cani detestano particolarmente, collegata a un fenomeno chiamato Whamageddon. Scopriamo insieme il motivo per cui alcune melodie di festa possono creare disagio ai nostri amici a quattro zampe.

Le playlist natalizie invadono case e negozi ogni dicembre, ma avete mai pensato a come le vivono i vostri cani? Mentre voi vi godete i classici delle feste, il vostro amico peloso potrebbe essere decisamente stressato. Ed esiste un brano che risulta particolarmente insopportabile per loro: Last Christmas dei Wham!, proprio quella che per tradizione dovete evitare durante il Whamaggedon. Gli esperti musicali di Fanatix hanno analizzato 90 canzoni natalizie per capire quali creano maggiore ansia nei cani. Il verdetto? Last Christmas domina la classifica dei brani più stressanti con i suoi 206 battiti al minuto.