C' è un pupo che si muove | si nasconde nel presepe mimetizzandosi tra le statue giganti arrestato un ricercato

Una scoperta insolita nel presepe di Galatone, nel Leccese: tra le statue, un uomo si muoveva mimetizzandosi tra i personaggi. La segnalazione del sindaco ha portato all’arresto di un ricercato, nascosto tra le figure della Natività, creando un episodio sorprendente durante le celebrazioni natalizie.

"Nel presepe c'è un pupo che si muove". Una segnalazione del sindaco di Galatone, nel Leccese, ha portato a una scoperta insolita nella tradizionale scena della Natività: tra i pastori e i Re Magi c'era un uomo che si muoveva. Si tratta di un 38enne di origine ghanese, che aveva scelto la capanna. 🔗 Leggi su Today.it