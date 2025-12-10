C’è anche lei Primarie centrosinistra non solo Conte e Schlein | spunta un terzo nome a sorpresa dai sondaggi

Le primarie del centrosinistra si complicano con l’emergere di un terzo nome inatteso, oltre a Conte e Schlein. I sondaggi di Youtrend per Sky TG24 rivelano una dinamica sorprendente nella corsa al candidato premier, evidenziando l’incertezza e le strategie in gioco in vista delle future elezioni.

I risultati di un sondaggio Youtrend per Sky TG24 mettono in luce la complessa situazione della corsa al candidato premier per il centrosinistra. La rilevazione, incentrata sulla domanda rivolta agli elettori della coalizione riguardo le primarie per la presidenza del Consiglio, ha delineato una competizione estremamente serrata e inaspettata, con tre figure che si contendono il primato in una manciata di punti percentuali, lasciando presagire scenari politici turbolenti e indecisi per il futuro della coalizione. La corsa a tre per la guida del centrosinistra. I dati del sondaggio evidenziano una situazione di sostanziale parità tecnica tra i tre candidati principali.