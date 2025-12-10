CdS – Zirkzee la Roma ci crede | formula e dettagli dell’operazione
La Roma si prepara a chiudere l'acquisto di Joshua Zirkzee, giovane talento attualmente in forza al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere, l'operazione potrebbe definirsi nelle prossime ore, con dettagli e formula ancora da ufficializzare. Ecco tutte le ultime novità sulla trattativa e le prospettive per il futuro dell'attaccante olandese in giallorosso.
2025-12-10 08:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Zirkzee, ancora una manciata di minuti. Sei, per la precisione. Appena il tempo di mettere piede in campo nel finale della sfida di Premier contro il Wolverhampton, giusto per certificare — se mai ce ne fosse stato bisogno — che lo United ormai guarda altrove. L’olandese è fuori dal progetto, scivolato ai margini di una squadra che non gli concede più spazio né prospettive. E allora la Roma si è fatta avanti davvero, stavolta con convinzione. Massara fiuta l’occasione e accelera: pressing sugli agenti, pressing sul Manchester, pressing su ogni centimetro utile per far scivolare Joshua verso Trigoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Roma, per l'attacco c'è Zirkzee: è alla portata, piace a Gasp e vuole tornare in Italia - Per questo il tecnico, grazie al ritorno di Bailey e Dybala, punterà nelle ... Segnala gazzetta.it
Zirkzee, prestito con diritto. Lo United ora apre, la Roma all’assalto - Già, perché l’orizzonte si è del tutto allargato: dal considerare incedibile il centravanti alla possibilità invece di privarsene a gennaio, i Red Devils hanno preso atto del momento critico che ... Si legge su gazzetta.it
Calciomercato Roma: nessuna decisione del Manchester United su Zirkzee. Conferme sull'interesse del Milan per Lucca, ma l'arrivo è legato all'addio di Gimenez (VIDEO) bit.ly/4rPdgsr #AsRoma Vai su X
Come riportato da SkySport, la Roma sta trattando con il Manchester United per riportare Joshua Zirkzee in Italia già nel mercato di Gennaio. È l’uomo giusta per la squadra di Gasperini? - facebook.com Vai su Facebook
