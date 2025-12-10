CdS – Zirkzee la Roma ci crede | formula e dettagli dell’operazione

La Roma si prepara a chiudere l'acquisto di Joshua Zirkzee, giovane talento attualmente in forza al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere, l'operazione potrebbe definirsi nelle prossime ore, con dettagli e formula ancora da ufficializzare. Ecco tutte le ultime novità sulla trattativa e le prospettive per il futuro dell'attaccante olandese in giallorosso.

2025-12-10 08:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Zirkzee, ancora una manciata di minuti. Sei, per la precisione. Appena il tempo di mettere piede in campo nel finale della sfida di Premier contro il Wolverhampton, giusto per certificare — se mai ce ne fosse stato bisogno — che lo United ormai guarda altrove. L’olandese è fuori dal progetto, scivolato ai margini di una squadra che non gli concede più spazio né prospettive. E allora la Roma si è fatta avanti davvero, stavolta con convinzione. Massara fiuta l’occasione e accelera: pressing sugli agenti, pressing sul Manchester, pressing su ogni centimetro utile per far scivolare Joshua verso Trigoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Zirkzee, la Roma ci crede: formula e dettagli dell’operazione

