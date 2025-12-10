Cave Progetto di rilancio per la ‘Madielle’

Le società coinvolte nella gestione della cava Madielle rispondono alle critiche del Cai di Massa, chiarendo che il progetto rappresenta un percorso di rilancio e continuità, piuttosto che un fallimento. La discussione si estende anche alle aree di Focolaccia e Cava Lavagnina, evidenziando un impegno verso lo sviluppo sostenibile del sito estrattivo.

Non un fallimento, bensì un percorso di continuità e rilancio. È questa, in estrema sintesi, la replica delle società coinvolte nella gestione della cava Madielle Marianna alle osservazioni del Cai di Massa, che nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi sulla situazione economica e sulle prospettive del sito estrattivo, allargando nel finale il fronte della discussione pure alla Focolaccia e a Cava Lavagnina. Situazioni che spingevano il Cai di Massa a chiedere all’amministrazione comunale un nuovo modo di affrontare la questione cave sul territorio. Ma nel merito di Cava Madielle Marianna, in particolare, il Cai aveva attaccato la situazione economica e finanziaria delle società legate alla concessione del sito estrattivo, sbagliando però il tiro secondo le società stesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it