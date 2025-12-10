Cava de’ Tirreni fondi extra per completare il Castello di Sant’Adiutore | in arrivo 67mila euro

Cava de’ Tirreni riceve 67 mila euro di fondi extra per completare i lavori di recupero del Castello di Sant’Adiutore. Questa nuova iniezione di liquidità mira a finalizzare il restauro di uno dei simboli storici della città, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e alla promozione turistica.

Un’ulteriore iniezione di liquidità per portare a termine il recupero di uno dei simboli storici della città. Il Dirigente del IV Settore del Comune ha firmato la determina che stanzia ufficialmente 67.000 euro aggiuntivi per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del Castello di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

