Cau di Forlimpopoli La Nostra Città attacca l' assessora Bondi | Dichiarazioni imprecise e inaccettabili
Il gruppo de La Nostra Città critica duramente l'assessora Bondi in seguito alla seduta del consiglio comunale del 28 novembre, sollevando accuse di dichiarazioni imprecise e inaccettabili. La discussione si è concentrata sulle tempistiche e sulla volontà politica riguardo all'attivazione del Centro di assistenza e urgenza (Cau) a Forlimpopoli.
Il gruppo consiliare de La Nostra Città interviene duramente dopo la seduta del consiglio comunale di venerdì 28 novembre, nella quale aveva chiesto chiarimenti alla maggioranza riguardo alla volontà politica e alle tempistiche per l’attivazione del Centro di assistenza e urgenza (Cau) di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
