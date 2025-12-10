Catastrofe! 200mila litri di petrolio sversati sul terreno Un disastro

Un grave incidente ambientale ha provocato lo sversamento di 200mila litri di petrolio, contaminando vaste aree di terreno e creando un fiume nero in espansione. Decine di squadre di soccorso sono impegnate in operazioni di contenimento e bonifica, mentre il danno ambientale si fa sempre più esteso e preoccupante.

Un fiume nero che avanza, una distesa di terreno impregnata di petrolio, e decine di squadre di soccorso impegnate in una corsa contro il tempo. Le prime immagini arrivate dai vigili del fuoco raccontano una scena scioccante: un’enorme quantità di greggio si è riversata all’esterno di un impianto, trasformando un’area di lavoro in un potenziale disastro ambientale. Solo dopo i primi sopralluoghi è emersa la portata reale dell’incidente: almeno 200 mila litri di petrolio sono fuoriusciti, una cifra che fa tremare gli esperti e che obbliga le autorità a un intervento massiccio. Sul posto sono state mobilitate circa 100 unità dei vigili del fuoco, impegnate a contenere la marea nera prima che possa raggiungere falde acquifere o zone abitate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Incidente a un oleodotto in Germania, '200 mila litri di petrolio sversati' - Almeno 200 mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto brandeburghese, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. Da ansa.it

