Catanzaro capitale dell’olio | in fiera debutta Sol and the City Sud

A Catanzaro, il 19 e 20 dicembre, si svolge “Sol and the City Sud”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’olio del Mezzogiorno. La fiera riunisce istituzioni, imprese e appassionati per esplorare, degustare e immaginare il futuro dell’olio italiano, ponendo la città al centro dell’attenzione nazionale nel settore oleario.

Nel cuore dell'area fieristica di Catanzaro, il 19 e 20 dicembre andrà in scena "Sol and the City Sud", due giornate che accenderanno l'attenzione nazionale sulla produzione olearia del Mezzogiorno, chiamando a raccolta istituzioni, imprese e pubblico per raccontare, degustare e immaginare il futuro dell'olio italiano. Un nuovo appuntamento per l'enogastronomia calabrese Reduce dalle due .

