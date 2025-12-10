Catanzaro capitale dell’olio | in fiera debutta Sol and the City Sud
A Catanzaro, il 19 e 20 dicembre, si svolge “Sol and the City Sud”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’olio del Mezzogiorno. La fiera riunisce istituzioni, imprese e appassionati per esplorare, degustare e immaginare il futuro dell’olio italiano, ponendo la città al centro dell’attenzione nazionale nel settore oleario.
Nel cuore dell’area fieristica di Catanzaro, il 19 e 20 dicembre andrà in scena “Sol and the City Sud”, due giornate che accenderanno l’attenzione nazionale sulla produzione olearia del Mezzogiorno, chiamando a raccolta istituzioni, imprese e pubblico per raccontare, degustare e immaginare il futuro dell’olio italiano. Un nuovo appuntamento per l’enogastronomia calabrese Reduce dalle due . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Catanzaro capitale dell’olio con Sol and the City Sud: Dopo il successo di Vinitaly and the City nel Parco Archeologico di Sibari e del Merano Wine Festival a Cirò, la Calabria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento di rilievo nel panorama... - facebook.com Vai su Facebook
